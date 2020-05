Sprawdzamy, jak z epidemią koronawirusa radzi sobie Polanica-Zdrój

Epidemia koronawirusa to czas trudny dla każdego: dla pracodawców, przedsiębiorców, gestorów, hotelarzy i restauratorów, pracowników, i mieszkańców. Jak z problemem radzą sobie włodarze? Jednym z prężniejszych działań samorządów w powiecie kłodzkim są te, które podejmuje się w Polanicy-Zdroju.

Skrytka pocztowa na drzwiach To tętniące życiem miasto przed epidemią, musi odnaleźć się w nowej, koronawirusowej rzeczywistości. - Na bieżąco informujemy mieszkańców o zaleceniach i podejmowanych działaniach poprzez stronę internetową, media społecznościowe, aplikację „Blisko”. Również Ochotnicza Straż Pożarna za pomocą megafonu przypomina mieszkańcom o konieczności izolowania się i niewychodzenia z domów – mówi Agata Winnicka, zastępca burmistrza Polanicy-Zdroju. Od początku trwania epidemii burmistrz Mateusz Jellin wdrożył szereg rozwiązań, które mają na celu chronić pracowników urzędu i jednostek podległych oraz wszystkich mieszkańców, a także poprawić komfort życia polaniczan w tym ciężkim okresie. Z uwagi na realne zagrożenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Zakład Komunalny mają ograniczony dostęp dla klientów, zaleca się załatwiać sprawy telefonicznie, mailowo lub przez E-PUAP. Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw, na drzwiach urzędu została zamontowana skrzynka pocztowa, w której można zostawiać pisma i wnioski. Zorganizowano także pomoc dla starszych i potrzebujących – Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił całodobowy numer telefonu (603557768), pod który można zadzwonić i uzyskać pomoc, np. przy zrobieniu zakupów. OPS kontroluje również sytuację osób przebywających na kwarantannie. Posiłki dla najbardziej potrzebujących są cały czas wydawane i rozwozi je Straż miejska.

Dodatkowo Straż Miejska i Policja przeprowadzają patrole piesze i podejmują interwencje w przypadku bezzasadnego gromadzenia się ludzi. Wsparcie dla szpitala i seniorów Aby wspomóc pracę lekarzy, ratowników i pielęgniarek, gmina zakupiła 2 kardiomonitory na statywie i 4 pompy strzykawkowe dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, a także namiot, który został rozstawiony przed SCM-em.

Oprócz tego kupiono także środki dezynfekujące, rękawiczki, odzież ochronną i maseczki, które zostały przekazane pracownikom Urzędu Miejskiego, OPS-u, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Ponieważ od dnia 16.04.br. obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, burmistrz podjął działania mające na celu przekazanie maseczek ochronnych polanickim Seniorom, dlatego zakupiono 300 maseczek, które zostały nieodpłatnie przekazane członkom Związku Emerytów i Rencistów w Polanicy-Zdroju oraz pensjonariuszom Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Ponadto każdy mieszkaniec Polanicy w wieku 60+ może nieodpłatnie otrzymać maseczkę, dzwoniąc pod numer telefonu: 748681802.

Aby osoby starsze i samotne uzyskały wsparcie i potrzebną rozmowę, uruchomiono numer telefonu 505 747 441, pod którym pracownicy Dziennego Domu „Senior+” służą swoją radą i opieką. Warto pamiętać, że Gminny Zespół Interdyscyplinarny cały czas świadczy swą pomoc w zakresie terapii uzależnień: pod numerem 519832945 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 dyżuruje terapeuta uzależnień. Dla ofiar przemocy domowej uruchomiono numer telefonu: 748680638, pod którym pracownik OPS-u, po określeniu niezbędnych potrzeb, ustala kontakt z psychologiem. Dezynfekowano przestrzeń publiczną Aby zniwelować zagrożenie w przestrzeni publicznej w dniach od 15 do 17 kwietnia, w godzinach nocnych, przeprowadzano dezynfekcję miasta: czyszczono ulice, dezynfekowano małą infrastrukturę (ławki, kosze na śmieci, poręcze, barierki itd.). Dezynfekcja została przeprowadzona przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju przy wsparciu Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji.

Nie zapomniano także o kulturze. Władze starają się urozmaicić czas mieszkańcom, organizując zdalnie konkursy internetowe (na najpiękniejszy ogród i balkon, dla dzieci – na budki lęgowe i karmniki), natomiast Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji uruchomił „Pocztę Kulturalną” i na swoich stronach internetowych umieszcza linki z propozycjami ciekawych zajęć dla osób w każdym przedziale wiekowym.

Teatr Zdrojowy pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Festiwalu "Muzyczne Parkowanie - Letnie Spotkania z Kulturą". Kwota dofinansowania wynosi: 50 000 zł. Festiwal zakłada organizację cyklu koncertów muzycznych w Parku Zdrojowym, które - z uwagi na swój kameralny charakter - będą mogły odbywać się już w zbliżającym się sezonie letnim, z zachowaniem wszystkich wymogów podyktowanych pandemią. Równocześnie instytucja ta złożyła kolejny wniosek celem otrzymania funduszy, tym razem do Narodowego Centrum Kultury. Zadanie nosi tytuł "Teatr Pani Mieci w sieci" i jest hołdem złożonym patronce teatru, w ramach obchodów 95-lecia powstania Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju. Z okazji jubileuszu powstanie też pamiątkowy film poświęcony samemu obiektowi Teatru.

Stworzono listę restauracji i barów - Aby wspomóc restauratorów, jako pierwsi w regionie stworzyliśmy listę restauracji i barów świadczących usługi na wynos i rozpropagowaliśmy akcję w Internecie. Ogłosiliśmy także akcję wspierania lokalnych przedsiębiorców i zachęcamy do robienia zakupów w Polanicy i korzystania z usług polanickich firm. Choć zdajemy sobie sprawę z faktu, że ruch turystyczny jeszcze jest wstrzymany, rozpoczęliśmy akcję promowania miasta i zachęcamy, poprzez media społecznościowe, aby wakacje i urlopy planować właśnie w naszym kurorcie. Ogromnie liczymy na to, że turyści i kuracjusze spokojnie będą mogli do nas wkrótce wrócić – mówi Agata Winnicka, zastępca burmistrza. Władze są w ciągłym kontakcie z miastami partnerskimi. Wysłano listy do włodarzy tych miast z zapewnieniem, że nieustannie wspieramy i pamiętamy o naszych przyjaciołach. Listy zostały wysłane do Telgte (Niemcy), Czeska Skalice i Jańskie Łaźnie (Czechy), Kartuz – stolicy Kaszub oraz do włoskiego miasta Comacchio, gdzie walka z koronawirusem jest nadzwyczaj trudna i nierówna.

Pozyskali dofinansowania Gmina Polanica-Zdrój pozyskała prawie 60 000 zł w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” i zakupiła 22 laptopy, które zostały przekazane do dwóch polanickich szkół podstawowych. Będą one służyły uczniom niemającym sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. Zakup komputerów nastąpił po rozpoznaniu przeprowadzonym przez dyrektorów szkół. -W związku z wydanym przez Premiera RP komunikatem dotyczącym możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli, po konsultacji z dyrektorami placówek, podjąłem decyzje, że obie placówki będą zamknięte do dnia 29 maja- mówi burmistrz Polanicy-Zdroju, Mateusz Jellin. Na ogromną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki rządowemu wsparciu Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju zostanie doposażona w nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Gmina Polanica-Zdrój otrzymała na ten cel dotację w wysokości 560 000 zł. Mimo przestoju gospodarczego miasto nadal inwestuje w infrastrukturę: kończy się obecnie przebudowa ul. Zwycięzców, ogłoszony został przetarg na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta, kończymy wymianę tablic informacyjnych i promocyjnych na terenie miasta. Nie zapomina się także o miejskiej zieleni: pojawiły się więc nowe nasadzenia kwiatów, a drzewa są ogławiane lub wycinane – jeśli ich stan sanitarny zagraża już bezpieczeństwu mieszkańców. Kontynuowany jest także programy wymiany źródeł ogrzewania i usuwania azbestu – informacje o programach można uzyskać u pracownika merytorycznego polanickiego urzędu.

Nie tak dawno miasto otrzymało informację z Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowaniu na remonty dróg: ul. Orkana (75% dofinansowania) oraz ul. Zakopiańskiej (70% dofinansowania). - Walka z koronawirusem ciągle trwa. Mamy świadomość, że jeszcze długo będzie on nam towarzyszył w życiu codziennym, ale liczymy również na to, że dzięki ostrożności i samodyscyplinie wszystkich mieszkańców uda się nam go pokonać i wrócimy do dawnej, normalnej, jakże pięknej rzeczywistości – mówi Agata Winnicka.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa