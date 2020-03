Stefan Okrzeja. Kim był patron kłodzkiej ulicy?

– Myślę, że chodzi o Stefana Okrzeję, który walczył o niepodległość. Tropu należy szukać w książce „Pionierskie lato” napisanej przez pana Andrzeja Rotelewskiego. Musiał on jako bardzo młody chłopiec uciekać z Kielecczyzny, gdzie działał w AK. Do Kłodzka przyjechał w roku 1945. I właśnie w tej książce opisywał, w jaki sposób nazywane były ulice. Na tej podstawie sądzę, że chodzi o Stefana Aleksandra Okrzeję – mówi Leszek Majewski.

19-letni Stefan Okrzeja za walkę z zaborem rosyjskim został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Pochodził z biednej rodziny i umarł jako robotnik. Złapano go po nieudanym zamachu na cyrkuł policyjny na warszawskiej Pradze. W walce z wrogiem zasłynął sztandarem „Precz z sądami wojennymi – PPS”, który zaprezentował w obronie schwytanego kolegi Marcina Kasprzaka.

Tamta chwila była przełomem w jego życiu. I była początkiem jego końca. Po śmierci stał się on powszechnie znanym symbolem oporu przeciwko zaborcy, a rocznica jego śmierci była uroczyście obchodzona. Na jego cześć pisano ballady i wydawano ulotki z jego wizerunkiem.

W czasie okupacji niemieckiej w Polsce jego imię nosił III Batalion OW PPS walczący w trakcie Powstania na Woli (funkcjonowała tam również barykada im. Stefana Okrzei) czy 28 Dywizja Piechoty Armii Krajowej, utworzona podczas powstania warszawskiego i 1 batalion rezerwowego pułku piechoty „Restauracja”. Nazwisko Okrzei było symbolem odzyskania niepodległości i prawdziwego patriotyzmu. Do czasu... Stawiany w złym szyku począwszy od lat powojennych, władze stopniowo wygaszały pamięć o nim i doprowadziły do tego, że dziś jest on stawiany obok nazwisk stalinowskich zbrodniarzy.