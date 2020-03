Soliści biorą udział w plebiscycie Gazety Wrocławskiej "Pokaż talent!". Pięciu wokalistów, którzy otrzymają najwięcej głosów, zdobędzie nagrody i wystąpi na regionalnej gali Pokaż Talent! Zdobędą oni także awans do wojewódzkiego finału akcji, a przez to szansę na udział i zwycięstwo w ogólnopolskim finale. Głosowanie będzie trwać do piątku, 17 kwietnia do godz. 21:30