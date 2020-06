To był nerwowy weekend. W Kłodzku odwołano już alarm przeciwpowodziowy

Na tę chwilę (poniedziałek, godz. 12.30) w trzech miejscowościach obowiązują stany alarmowe na rzekach . Są to: Żelazno, Krosnowice i Stronie Śląskie. W wielu miejscowościach notuje się spadek poziomu wód. Sprzyja temu pogoda, ponieważ w wielu miejscach powiatu kłodzkiego wyszło słońce, a synoptycy zapowiadają ocieplenie. Zmęczeni mieszkańcy mogą w końcu odetchnąć z ulgą. To ważne wiadomości, także w kontekście zbliżających się wakacji.

- W sobotę zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe dla całego powiatu kłodzkiego. Z 14 gmin powiatu, trzy ogłosiły alarm powodziowy . Były to: miasto Kłodzko, gmina Kłodzko i Bystrzyca Kłodzka. Dziś (poniedziałek - przyp. red.) jesteśmy w fazie absolutnego wygaszania problemu. W sumie odnotowano 55 podtopień piwnic, zabezpieczono 22 gospodarstwa domowe, miały miejsce 402 wiatrołomy i ponad 100 interwencji strażackich. Nie mam informacji, żeby woda wlała się komuś do mieszkań - podsumował miniony weekend starosta Maciej Awiżeń.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku tłumnie pojawiali się mieszkańcy, którzy wspierani przez 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej, pakowali worki z piaskiem i rozwozili jej w newralgiczne miejsca w mieście. Jak podaje burmistrz Piszko, w sumie do worków trafiło 121 ton piasku. Około godziny 3 w nocy z soboty na niedzielę poziom rzek zaczął opadać, by znów podnieść się w niedzielę.

- Mam prośbę o to, żeby znaleźć pieniądze na modernizację tamy w Międzygórzu. Żeby otworzyć śluzy, potrzebnych jest 6 mężczyzn, często są to strażacy z OSP. A tymczasem można wykonać modernizację. Potrzebny jest milion złotych na modernizację, dzięki której będzie można to robić elektronicznie. Myślę, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu ten milion złotych znajdzie się, ponieważ jest to niebezpieczna praca przy tak wezbranych wodach – mówiła Renata Surma.

Na niezwykle istotny fakt uwagę zwrócił także starosta Awiżeń, który poruszył kwestię zaniedbywaną przez lata.

- Mam poważny apel do Wód Polskich, żeby zająć się wieloletnimi zaniedbania w wycinaniu drzew i krzaków w korytach, które później porwane przez silny nurt zalegały pod mostami i zaczynały się poważne rzeczy. Jeśli most jest zatkany, woda wylewa się ponad nim i zagraża mieszkańcom. To jest bardzo ważne, bo część tych zniszczeń spowodowana była właśnie tym – mówił Maciej Awiżeń.