Trwa kwalifikacja wojskowa 2020 w naszym regionie

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2001 roku, a także ci urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienia

się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, wyniki badan specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy,

dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

aktualną fotografię o wymiarach 3X4 /bez nakrycia głowy/

wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

Co ważne, osoba, u której zostaną orzeczone zdolności "A”, "B” lub "D” zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ci, którzy otrzymają kategorię "E", nie zostaną ujęte w ewidencji wojskowej.