Trwa remont dworca Kłodzko Miasto. Zamienia się w stację

-Na stacji Kłodzko Miasto do dwóch torów zostaną dobudowane i zelektryfikowane dwa dodatkowe tory. Nowa nastawnia oraz dziewięć rozjazdów zapewni sprawny i bezpieczny przejazd większej liczby pociągów w kierunku: Kudowy, Międzylesia, Kamieńca Ząbkowickiego i Wałbrzycha. Dotychczasowy przystanek Kłodzko Miasto w 2021 r. będzie stacją; to znaczy, że pociągi będą mogły w centrum miasta zaczynać i kończyć trasę. Z większej dostępności do kolei i poprawy komfortu obsługi skorzystają mieszkańcy i turyści odwiedzający Kotlinę Kłodzką - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 59 778 672.26 zł (netto). Inwestycja jest realizowana ze środków budżetowych.

Na Dolnym Śląsku zwiększa się dostępność do kolei

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., prowadzone z Krajowego Programu Kolejowego, na dolnośląskich stacjach warte są ok. 300 mln zł. To nowe perony, wiaty, windy, przejścia pod torami Prace obejmują m.in. Kłodzko, Wałbrzych Szczawienko, Świebodzice, Lubin, Legnicę, Jaworzynę Śląską. Zmodernizowane stacje i przystanki zapewniają lepszą informację i dogodniejszy dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.