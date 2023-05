Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Kłodzko, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

Każdej wiosny, od 15 lat Zofia Skruch sadzi kwiaty w Szalejowie Dolnym w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Zagospodarowuje każdy wolny kawałek wsi, który można do tego wykorzystać. Dzisiaj dzieło pani Zofii doceniają nie tylko mieszkańcy ale i przypadkowe osobo przejeżdżające przez wieś, które zatrzymują się i robią zdjęcia.

Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu.