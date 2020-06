Tygodniowy przegląd prasy (Kłodzko, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kłodzka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „10 hitów kłodzkich restauracji. Aż ślinka cieknie! ”?

Przegląd tygodnia Kłodzko od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 10 hitów kłodzkich restauracji. Aż ślinka cieknie! Co warto zjeść w Kłodzku? Oto 10 hitowych dań kłodzkich restauracji, którymi zachwycają się miejscowi i turyści. To właśnie te dania zamawiają najczęściej. Coś w tym musi być! Sprawdź! 📢 Ponad tysiąc podpisów dla Rafała Trzaskowskiego w Kłodzku Mieszkańcy powiatu kłodzkiego chętnie przyjechali do Kłodzka, aby złożyć podpis na liście poparcia Rafała Trzaskowskiego. Tylko w piątek w Kłodzku złożono ponad tysiąc podpisów. 📢 226 przypadków koronawirusa w powiecie kłodzkim. RAPORT 6 CZERWCA Do 226 osób wzrosła liczba zakażonych koronawirusem osób w powiecie kłodzkim.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Kłodzko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kłodzku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Góry Stołowe. Szlaki, atrakcje, mapa. Zwiedź największą atrakcję regionu! Góry Stołowe od lat zachwycają licznych turystów. Kiedyś ich urok podziwiali między innymi Johann Wolfgang von Goethe, król Prus Fryderyk Wilhelm II czy polski poeta Karol Antoniewicz. Dziś miejsce to odwiedzają setki tysięcy turystów rocznie. Chociażby dlatego, że są one idealne dla rodzin z dziećmi. Miejsce to zachwyciło także amerykańskich filmowców, którzy wybrali Park Narodowy Gór Stołowych jako obraz filmów "Opowieści z Narnii – Lew, czarownica i stara szafa" i "Opowieści z Narnii – Książę Kaspian". 📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

📢 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski nie jest zagrożony Tegoroczny 75. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski jest niezagrożony. Organizatorzy robią wszystko, aby w terminie 7-15 sierpnia melomani mogli cieszyć się wyjątkową muzyką wielkich kompozytorów. 📢 Wesele a koronawirus. Najważniejsze wytyczne sanitarne na wesela 2020 - sprawdź, co cię czeka na imprezie weselnej Wybierasz się w najbliższym czasie na wesele i chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać? Zobacz, jakie są najważniejsze wytyczne sanitarne i obostrzenia! 📢 Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska w czerwcu wznawiają działalność. Kto może pojechać do sanatorium na NFZ? Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska wznawiają swoją działalność od 15 czerwca. To dobra informacja m.in. dla tych pacjentów, którzy nie mogli wyjechać do sanatorium lub którym pobyt został przerwany z powodu epidemii koronawirusa. Zanim jednak leczenie w uzdrowisku zostanie rozpoczęte, należy spełnić jeden bardzo istotny warunek. Kto może wyjechać do sanatorium, ile kosztuje leczenie uzdrowiskowe i jak długo trzeba czekać na wyjazd do uzdrowiska?

📢 Śmieci z auta prosto do lasu! Leśnicy pokazują nagrania [ZOBACZCIE] Nadleśnictwo Śnieżka opublikowało screeny z nagrań zarejestrowanych przez fotopułapki ustawione w lesie. Nie ma na nich dzikich zwierząt, są ludzie, którzy wyrzucają tam odpady budowlane i stare opony. Zobaczcie poniżej. 📢 Pod wpływem alkoholu spowodował kolizję drogową Policjanci z Polanicy-Zdroju zatrzymali mężczyznę, który spowodował kolizję, kierując samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. 📢 Droga ekspresowa Kłodzko - Wrocław coraz bliżej. GDDKiA w lipcu złoży trzy wnioski W lipcu i na początku sierpnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje złożyć w sumie trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim – pięknie także wieczorem i po deszczu [ZDJĘCIA] Nad Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim warto wybrać się też późnym popołudniem czy nawet wieczorem i po deszczu. Zajrzeliśmy tam właśnie o takiej porze. Zapora, kładka w oddali zamek Grodno. Snujące się nad tym wszystkim mgły. Jest tam po prostu pięknie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ta magiczna łąka stała się hitem ostatnich dni (ZDJĘCIA) Strona „ Pogodny Wałbrzych” jako pierwsza zamieściła zdjęcia niezwykłej łąki pomiędzy Sobięcinem a Białym Kamieniem. Od tego dnia zatrzymują się tu dziesiątki samochodów z chętnymi do zrobienia sobie selfie w niezwykłym otoczeniu. Zobaczcie zdjęcia magicznego kawałka Wałbrzycha. 📢 Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW] W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

📢 Po dwóch latach strażacy w końcu mogą wyjeżdżać na akcje Po niemal dwóch latach przerwy w funkcjonowaniu bardzkiej jednostki decyzją Sądu Rejestrowego KRS we Wrocławiu został przywrócony prawomocnie wybrany zarząd OSP Bardo, którego prezesem jest Radosław Sobieraj.

📢 Burmistrz i księża objęci kwarantanną. Dlaczego? Burmistrz Barda Krzysztof Żegański, a także księża z parafii pw. NNMP w Bardzie przebywają obecnie w kwarantannie. Z tego powodu msze święte odbywać się będą w zamkniętym kościele, a urząd od 4 czerwca pracuje na zasadach ograniczonego kontaktu z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa interesantów i pracowników. 📢 10 najpiękniejszych miejsc w Kłodzku. Ale tu cudownie! Z tych miejsc Kłodzko może być dumne. Przedstawiamy Wam naszą subiektywną listę miejsc, które w Kłodzku zdecydowanie warto zobaczyć. Zobacz 10 najpiękniejszych miejsc w naszym mieście! Posługujcie się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Głogowski celebryta skazany przez sąd. Za co? Głogowski celebryta został skazany przez sąd. Sędzia nie miał wątpliwości, że Gabriel S. jest winnym umyślnego przebicia opon w samochodzie należącym do innego mieszkańca Głogowa. 📢 Dagmara Kaźmierska zagra w nowym filmie Patryka Vegi [ZDJĘCIA] Dagmara Kaźmierska z Kłodzka, największa gwiazda telewizji TTV, którą znamy z programu Królowe Życia, znów zagra u Patryka Vegi.

