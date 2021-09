Uczniowie "Chrobrego" mogą spędzać czas w strefie relaksu. Powstała dzięki Budżetowi Obywatelskiemu OPRAC.: Damian Bednarz

Łatwy dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych, a także możliwość odpoczynku i samodzielnej nauki - to wszystko czeka na uczniów "Chrobrego" w strefie relaksu. Miejsce to zostało sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego i kosztowało około 15 tysięcy złotych.