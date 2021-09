Uczniowie ZSP w Kłodzku uczestniczą w praktykach we Włoszech

Młodzi ludzie do praktyk przygotowywali się w czasie wakacji. Uczniowie odbyli szkolenie kulturowe oraz szkolenie w zakresie języka włoskiego przygotowujące do czterotygodniowych praktyk w Bolonii we Włoszech.

Projekt "Euro-praktyki dla Kłodzka" jest realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską.

- Nasi uczniowie w tej edycji we wrześniu zrealizują praktyki zawodowe w zawodach: technik budownictwa, technik analityk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz technik spedytor. Uczniowie odbędą staże w lokalnych firmach zgodnie z zakresem kształcenia w danym zawodzie. Realizacja praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus + jest bardzo ważnym elementem budowania doświadczenia zawodowego na rynku pracy oraz szeroko pojętych kompetencji miękkich - informuje Rafał Olecha, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.