fot. KPP Kłodzko

Policjanci z Kłodzka zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o zniszczenie kilkudziesięciu samochodów. 34-latek nie potrafił wytłumaczyć dlaczego urywał lusterka w zaparkowanych samochodach. Teraz podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna podczas zatrzymania znieważył policjantów, którzy doprowadzali go do policyjnego aresztu. Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawieni wolności.