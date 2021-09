Uwaga na oszustów w Kłodzku. Sprzedają fałszywe bilety na Twierdzę

W oficjalnym komunikacie na profilu społecznościowym Twierdzy w Kłodzku dementowane są pogłoski, jakoby to obsługa Twierdzy sprzedawała bilety przed głównym wejściem do niej, podkreślając jednocześnie, że bilety na zwiedzanie tego historycznego symbolu Kłodzka można kupić wyłącznie w kasie w głębi obiektu. Warto zażądać paragonu a kiedy sprzedawca nie zechce go nam dać to już jest podejrzane a właściwie niezgodne z prawem.

Apel do turystów

Szanowni Turyści, jeśli taka sytuacja spotka Was to bardzo prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub za pośrednictwem mediów społecznościowych (komentarz pod postem na Facebooku, Messenger).

Bądźmy ostrożni!

