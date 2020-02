W Szczytnej tworzą się kilometrowe korki [ZDJĘCIA, FILM]

Kilkukrotnie zdarzyły się przypadki, że sznur samochodów ciągnął się do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, czyli mniej więcej pięć kilometrów od feralnego skrzyżowania. O sprawie pisaliśmy niemal dwa lata temu, jednak jak widać, niewiele się zmieniło. Czasem zamiast tradycyjnej sygnalizacji świetlnej, ruchem kierują policjanci.

Sytuacja nasila się zimą, kiedy to wielu narciarzy zjeżdża z Zieleńca, wracając do domów. Niewiele lepiej jest w cieplejszych porach roku. Problemy z przejazdem są tam głównie w godzinach 14-16. Sprytniejsi kierowcy próbowali ominąć korek, skręcając w ulicę Szkolną, jadąc dalej Wiejską, jednak w zeszłym roku stworzono tam strefę ograniczonego ruchu. Teraz wjadą tam tylko mieszkańcy tych okolic.

– Te światła w szczytnej potrzebne są jak świni siodło. Nie było świateł, nie było korków – napisał na naszym profilu Facebookowicz Sebastian.

Światła są odpowiedzią na przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców. Internauci zaproponowali także swoje propozycje rozwiązania problemu. – Wystarczyłby fotoradar na wiadukcie kolejowym. Oczywiście czynny – zaproponował Mirosław.

Skrzyżowanie na drodze krajowej numer 8 emocje wzbudza już od dłuższego czasu. Wcześniej, przed zamontowaniem sygnalizacji mieszkańcy obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Już do 2009 roku starali się, aby w tym miejscu miasto wybudowało bezkolizyjną kładkę dla pieszych lub zamontowało sygnalizację świetlną. Ich prośby spełniły się dopiero w 2015 roku, kiedy to światła wreszcie powstały, a wraz z nimi przebudowano całe skrzyżowanie. Kosztowało to blisko 6,5 miliona złotych.

– Dla mieszkańców faktycznie zrobiło się bezpiecznej, bo nie muszą już uciekać przed tirami jak kury czy kaczki, ale teraz niezadowolona jest ta druga strona, czyli kierowcy – mówi nam jedna z mieszkanek Szczytnej.