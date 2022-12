W Ząbkowicach Śląskich uroczyście zostało otwarte biuro spółki EURO-PARK Ząbkowice

Spółka EURO-PARK Ząbkowice Sp. z o.o. formalnie została utworzona w styczniu 2022 roku i tworzą ją Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR wniósł do Spółki nieruchomość o powierzchni 123.5 hektarów, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, natomiast ARP S.A. zapewniła wkład pieniężny niezbędny do rozpoczęcia inwestycji, jak również, know-how pochodzący z szerokiego doświadczenia w zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi, zdobywanego od prawie 30 lat.

- Jest to jeden ze strategicznych projektów dla Dolnego Śląska i subregionu wałbrzyskiego, do realizacji których zobowiązaliśmy się w 2019 roku, dzisiaj udowadniamy naszą wiarygodność i zobowiązania wdrażamy w życie. Z pewnością jest to niezwykle ważny projekt przede wszystkim dla Ząbkowic Śląskich, ale będzie oddziaływał na pozostałą niemniej ważną część regionu. Miejsca pracy, które zostaną utworzone przez inwestorów z pewnością będą w orbicie zainteresowania mieszkańców nie tylko powiatu ząbkowickiego, ale również ościennych gmin. Dla części z nich oznacza to koniec codziennych, męczących i niebezpiecznych dojazdów do Wrocławia. Jest to kolejny przykład polityki zrównoważonego rozwoju, dbamy o mniejsze miasta takie jak Ząbkowice, chcemy, żeby młodzi ludzie tu zostawali, zakładali rodziny i mieli odpowiednie warunki do codziennego funkcjonowania - podkreślał znaczenie inwestycji dla całego regionu podczas otwarcia minister Michał Dworczyk.