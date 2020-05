Większe zielone płuca dla Słupca

Ochronny ekran ziemny przy Kopalni Gabra w Słupcu będzie powiększony. Radni Nowej Rudy dali zielone światło tej ważnej inwestycji, zaproponowanej przez KSS Bartnica.

Chodzi o obsadzony zielenią wał ziemny, znajdujący się przy ul. Ugory w Nowej Rudzie - Słupcu, tuż przy Kopalni Gabra. Właściciel zakładu, spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica), od lat buduje tam zielony ekran, by skutecznie ograniczać ewentualne uciążliwości wynikające z pracy zakładu: głównie hałas i zapylenie. Wał usytuowany jest obecnie na powierzchni ok.10 ha. Został usypany z naturalnych, przyjaznych dla środowiska mas ziemnych i skalnych. KSS Bartnica posadziła na nim dotychczas ok. 5 tys. drzew. To głównie dwuletnie (takie najlepiej się przyjmują) sadzonki drzew iglastych. Dzięki przewadze iglaków las, gdy urośnie, będzie zielony przez cały rok. Póki co, młode drzewka są przez kopalnię troskliwie pielęgnowane: nawożone, pielone, w czasie suszy podlewane. O sąsiadów trzeba dbać Ponieważ dotychczasowy ekran dobrze spełnia swoją rolę, KSS Bartnica postanowiła go powiększyć. Zwróciła się więc do Burmistrza Nowej Rudy o wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża Słupiec - Dębówka.

- Jednym z ważniejszych powodów, dla których zwróciliśmy się o te zmiany jest to, że zamierzamy w najbliższym czasie powiększyć ekran o ok. 7 ha, by jeszcze skuteczniej chronić mieszkańców i środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem naszego zakładu - tłumaczy Lesław Kowalczyk, Dyrektor Techniki Górniczej w KSS Bartnica. Radni Nowej Rudy, po zapoznaniu się ze szczegółami planowanej zmiany parametrów ekranu uznali, że wniosek kopalni rzeczywiście może przynieść korzyści i mieszkańcom, i środowisku. Dlatego podjęli uchwały, które dają zielone światło planom KSS Bartnica. - Cieszymy się z tej przychylności władz wobec naszych zamierzeń. Koszty, które w związku z tym poniesiemy będą tylko nasze, nie zobowiązują nas do tego żadne przepisy, ale zawsze staramy się być dobrym, odpowiedzialnym sąsiadem - podkreśla Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

Oddają hałdy naturze To nie pierwsze takie działanie KSS Bartnica w Nowej Rudzie - Słupcu. Kopalnia zamieniła już w ostatnich latach w las tereny dwóch, nieczynnych hałd, znajdujących się na terenie miejscowej Kopalni Gabra. Powodzenie inwestycji, która pochłonęła ponad 800 tys. zł, potwierdziło Starostwo Powiatowe w Kłodzku, wydając po kontroli pozytywną decyzję o zakończeniu rekultywacji. Zalesione tereny mają w sumie ponad 2,5 ha powierzchni, posadzono na nich ok. 14 tys. drzew. Podobną inwestycję KSS Bartnica przeprowadziła też m.in. w Rybnicy Leśnej, gdzie w las zamieniona została stuletnia hałda przy tamtejszej Kopalni Melafiru. Inwestycja pochłonęła prawie milion zł, co uplasowało KSS Bartnica na czele prowadzących największe inwestycje ekologiczne kopalń surowców skalnych w kraju.

