Wielkie wydarzenie sportowe w regionie. Patronat nad nim objął prezydent

European Winter Para Sports Event, Poland 2020 – ParaSki4Europe – zawody sportowe organizowane przez Polski Komitet Paraolimpijski otrzymały Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły anteny TVP Sport, TVP 3 Wrocław oraz portal niepelnosprawni.pl.

ParaSki4Europe to wydarzenie, które po raz pierwszy w historii będzie miało miejsce na mapie Polski. Odbędzie się w dniach od 25 lutego do 1 marca w centrach sportów zimowych – Czarnej Górze i Dusznikach-Zdroju. Do Polski przyjedzie ponad 300 uczestników, w tym 150 niepełnosprawnych sportowców z blisko 20 krajów Europy. Wezmą oni udział w rywalizacji w czterech konkurencjach sportów zimowych – para-narciarstwie alpejskim, para-snowboardzie, para-narciarstwie biegowym i para-biatlonie. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

– Otrzymanie patronatu od głowy państwa to dla nas dowód uznania dla inicjatyw, które realizuje Polski Komitet Paraolimpijski – przyznaje Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.- Poparcie udzielane w ten sposób przez Pana Prezydenta RP to wskazówka dla innych instytucji państwowych, że sport osób z niepełnosprawnościami jest szalenie istotnym elementem ich aktywności. Trzeba podkreślić, że Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie obejmował swoim patronatem różnego rodzaju wydarzenia związane ze sportem paraolimpijskim jak choćby ubiegłoroczną Galę Paraolimpijską z okazji 20-lecia istnienia Komitetu w strukturach międzynarodowych. Był gościem Gali Finałowej 1 Plebiscytu PKPar-u na Sportowca 2019 Roku, a w 2018 objął patronatem honorowym Ceremonię Nominacji Paraolimpijskich i gościł paraolimpijczyków w Belwederze. Dodatkowym akcentem patronatu dla ParaSki4Europe jest fakt, że Pan Prezydent jest świetnym narciarzem alpejskim. Zresztą udziela się także charytatywnie jeżdżąc na nartach, choćby w slalomie organizowanym przez Fundację Małgorzaty Tlałki. Dodam, że czasami jeździ w kasku, który otrzymał właśnie od Paraolimpijczyków. Liczymy na to, że pojawi się na zawodach ParaSki4Europe, być może nawet na stoku, a jego obecność byłaby niezapomnianym wydarzeniem. Czy tak się stanie – czas pokaże.