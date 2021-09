Wiesz, że Irena Santor wielką karierę zaczynała w Polanicy-Zdroju? Damian Bednarz

Wielka dama polskiej piosenki Irena Santor jest związana z naszym regionem. Niewielu pamięta, że autorka takich hitów jak: "Embarass", "Powrócisz tu" , czy "Już nie ma dzikich plaż", mieszkała w Polanicy-Zdroju i uczęszczała do szkoły w Szczytnej. Jak wspomina, to właśnie w uzdrowisku na ziemi kłodzkiej rozpoczęła się jej droga do wielkiej kariery.