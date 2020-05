Wieża na Śnieżniku. Osiem firm chce budować! Prace w końcu ruszą? [WIZUALIZACJE]

Jest 8 chętnych firm i aż 5 z nich zaoferowało kwoty poniżej 14,5 mln złotych! Najmniej, bo "zaledwie" 13 mln złotych chce firma ogólnobudowlana Marcin Skoczeń z Wrocławia. Czy to z nią zostanie podpisana umowa i budowa wieży wreszcie ruszy? Wkrótce się przekonamy, czekamy na ostateczną decyzję gminy.

Ten serial trwał już dobrych kilka lat od 2013 roku, gdy powstał projekt i zaczęto gromadzić potrzebne środki. W czerwcu 2019 roku ogłoszono pierwszy przetarg na wykonawcę, ale od tego czasu nie udało się w kolejnych postępowaniach wybrać firmy, która zgodziłby się budować za kwotę zaoferowaną przez gminę Stronie Śląskie. Gmina ma na ten cel 14,5 mln złotych, a przed rokiem wykonawcy chcieli za prace 21 mln złotych. Do kolejnych przetargów nikt się nie zgłaszał, aż za czwartym razem niespodzianka!

Przypomnijmy, że obecne wizualizacje nowej wieży widokowej powstały w 2013 roku w Pracowni Architektury "Januszówka" w Bielsku-Białej. Budziły one nieco kontrowersji wśród turystów, którzy twierdzili, że wieża wygląda jak "wielka blender" i nie można czegoś takiego budować w miejscu, gdzie przez lata stała piękna konstrukcja z 1899 roku. Poprzednia, kamienna wieża została zbudowana z inicjatywy Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego na Śnieżniku. Składała się z dwóch przylegających do siebie wież i schronu turystycznego.

Została wysadzona w powietrze w 1973 roku z powodu złego stanu technicznego. Ta decyzja też wzbudza do dziś wiele kontrowersji. Po dawnej wieży na szczycie Śnieżnika Kłodzkiego pozostała sterta gruzu, na którą wdrapują się turyści, jak na prowizoryczny punkt widokowy. Kopuła szczytowa Śnieżnika jest płaska i rozległa, przez co nie ma jednego, optymalnego miejsca, z którego rozpościerałby się widok na wszystkie strony. Ma się to zmienić właśnie po odbudowaniu wieży.