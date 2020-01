Wino białe, czerwone, różowe. Z jakimi potrawami należy je podawać? (wideo)

Winobranie to czas, kiedy to właśnie wino króluje na stołach w naszych domach, restauracjach i kawiarenkach. Degustujemy je w odwiedzanych w tym czasie lokalnych winnicach, podczas winobraniowych spotkań oraz w zaciszu domowym. Nie każdy z nas jednak wie, w jaki sposób pić wino i jak je podawać, by poczuć jego cały bukiet smakowy.

Temperatura i kieliszek - kluczowe w wydobyciu smaku

Aby w pełni cieszyć się winem i czerpać z niego satysfakcję, należy je pić w odpowiedniej temperaturze. Białe w temperaturze od 10 do 12 stopni Celsjusza, a czerwone w 18 stopniach. Te parametry są optymalne, wino ogrzewając się nieco, z czasem "otwiera się" ujawniając coraz to nowsze aromaty.

- Bardzo ważne, by kieliszek był prawidłowej budowy, skupiał je, tzn. zwężał się ku górze, o szerokiej czaszy, stosunkowo długiej nóżce - mówi Łukasz Chrostowski, właściciel winnicy Equus w Mierzęcinie. - Wszystko po to, by móc wino obejrzeć, powąchać zakręcając winem dookoła. Ogólnie bawić się nim, często wsadzać nos od góry i sprawdzać, czy wino np. ewoluuje, tzn. zmienia aromaty. Dlatego kieliszek trzymamy zawsze za nóżkę, nie za szkło, jak to często robią aktorzy w filmach.

Smaki, barwy i aromaty

Każdy gatunek wina wyróżnia się wyjątkowym smakiem i aromatem. Nie każdy z nas jest w stanie wychwycić różnice, gdyż niektóre z nich bywają bardzo subtelne, niemal niewyczuwalne. - Wina białe pachną białymi owocami i kwiatami, najczęściej są to brzoskwinie, ananasy, jabłka, gruszki. Wina czerwone zaś to przeważnie czerwone owoce: maliny, jeżyny, czarna porzeczka, wiśnie, śliwy - tłumaczy Łukasz Chrostowski. Bardzo ważny jest również wygląd wina, który - zgodnie z tym, co mówi nasz ekspert, można opisać w bardzo łatwy sposób. - Najpierw patrzymy na kolor. Białe mienią się od prawie przeźroczystych przez ciemnosłomkowe, aż do bursztynowych. Czerwone od jasno- do ciemnoczerwonych, różowe są gdzieś pomiędzy i choć powstają zawsze z czerwonych owoców, mogą występować w przedziale kolorystycznym od bladoróżowych do prawie czerwonych.

Oczywiście kluczową kwestią w winie jest jego smak. - Smak, który nie tylko określamy przez stwierdzenie, ile jest w trunku cukru resztkowego, czyli czy wino jest wytrawne, czy słodkie, ale przede wszystkim czy jest smaczne, zrównoważone, długie. Czujemy też, jaka jest kwasowość. Niska czy wysoka kwasowość wina wynika z terminu zbioru owoców, techniki produkcji, ale także specyfiki szczepu. Za wcześnie zbierane będą mieć wysoką kwasowość, a zbyt późno zbierane - za małą i będą puste w smaku. Trzeba umiejętnie wybrać moment zbioru winogron - opowiada nasz ekspert.

