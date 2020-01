Wpadł ze 167 kilogramami narkotyków [ZDJĘCIA]

-Do zatrzymania mężczyzny doszło w ubiegłym tygodniu w ramach wspólnych działań funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej z Kłodzka i funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu. Podczas przeszukania przeprowadzonego w domu zatrzymanego Polaka zabezpieczono ponad 20 telefonów komórkowych, karty sim, a także młynki służące do rozdrabniania marihuany oraz gotówkę - mjr SG Joanna Konieczniak, Rzecznik Prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o udział w obrocie znacznymi ilościami marihuany o wadze blisko 167 kilogramów, a także mniejszymi ilościami amfetaminy, kokainy, mefedronu oraz haszyszu.

Wobec zatrzymanego 35-latka sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z KWP we Wrocławiu.