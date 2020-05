Wpadli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymano 5 kg amfetaminy

Policjanci przekazali pogotowiu ratunkowemu alkohol, będzie służył do dezynfekcji

Alkohol etylowy zarekwirowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu został przekazany do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, celem wykorzystania go do dezynfekcji. To aż 95 litrów.