Wpadli niemal po roku od kradzieży

- W lutym ubiegłego roku do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem do sklepu wielobranżowego w Kłodzku, skąd skradziono różne artykuły o wart. 3400 zł. W wyniku pracy operacyjnej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku ustalili, że podejrzanymi o przestępstwo są dwie kobiety i dwóch mężczyzn (w wieku 30-55 lat). Okazało się, że podejrzani mieszkańcy powiatu kłodzkiego pod osłoną nocy włamali się do sklepu i ukradli towar, którym następnie się podzielili - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Kobietom zostały już przedstawione zarzuty przestępstwa. Podejrzani mężczyźni usłyszą zarzuty nie po raz pierwszy, ponieważ w przeszłości byli już karani za podobne przestępstwa.Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.