Wstyd! Śmieci zalewają okolice Podziemnej Trasy Turystycznej

GOPR ma więcej pracy. Turyści ruszyli w góry

Piękna majowa sobota doprowadziła do wzmożonego ruchu turystycznego w górach naszego regionu. To doprowadziło do większej liczby interwencji ratowników Grupy Sudeckiej GOPR, którzy tylko w sobotę musieli interweniować trzy razy.