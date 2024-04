Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych w Kłodzku. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Hala sportowa w Kłodzku

Kryta Pływalnia

Kłodzki Ośrodek Kultury, pomieszczenie galerii

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku

Przedszkole nr 1 w Kłodzku

Przedszkole nr 3 w Kłodzku

Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku, Sala Gimnastyczna

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku im. T. Kościuszki

Urząd Miasta

ZAMG GM Kłodzko Sp. z o. o.

Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

Ideą wyborów samorządowych jest oddanie swojego głosu w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli nie jesteśmy zameldowani na terenie gminy, gdzie mieszkamy na stałe, to możemy dopisać się do rejestru wyborców. Wygląda to tak, że należy złożyć wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.

Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym.