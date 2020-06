Wybrano nowy zarząd Piasta Nowa Ruda

Na wybory prezydenckie i do sklepu tylko w maseczkach!

Maski i maseczki ochronne. Już wiadomo, że na wybory prezydenckie będzie się można udać tylko w maseczce. Jakie są ich rodzaje? Jakie wybrać na co dzień i do uprawiania sportu? Do tej pory maska była traktowana przez część biegaczy jedynie jako wspomagający gadżet w warunkach duż...