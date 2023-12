Wycieczki rowerowe do 18 km od Kłodzka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową z Kłodzka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Kłodzka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Kłodzka warto wybrać w weekend.

Rowerem z Kłodzka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Kłodzka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 grudnia w Kłodzku ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 55%. W niedzielę 31 grudnia w Kłodzku ma być 8°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Bystrzyca Kłodzka - Schronisko PTTK Jagodna - Jagodna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 647 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 793 m Rowerzystom z Kłodzka trasę poleca Januszek_44 Dziś z parkingu koło marketu w Bystrzycy Kłodzkiej wyruszam w stronę Spalonej . Znajduje się tam schronisko a na szczycie Jagodna powstaje / wreszcie wg mnie / wieża widokowa . Ponad to budowane są także kolejne singletarcki . Ruszam więc z Bystrzycy Kłodzkiej , a trasę powierzyłem nawigacji . Początkowo asfaltem , ale zaraz ruszam pieszym szlakiem . Szlak jest dość trudny i mało nadaje się na przejazd rowerem , widokowo także nie powala . Z radością witam asfaltową drogą , którą dojeżdżam do schroniska . Tu dość szybko odnajduje wjazd na singla . Jedzie się pięknie . Trochę mgły , która dodaje uroku i może ciut zimno , poniżej 2 stopni celsjusza . Niestety po kilku km trasa się kończy , zjeżdżam wiec na szutrową drogą i pomykam w stronę szczytu . Wieża faktycznie jest budowana , mgła zasłania prawie wszystko a temperatura spada do 0 . Wracam do Bystrzycy Kł , z każdym kilometrem jest cieplej

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Góry Sowie DOT82 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania wyprawy: 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 326 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Kłodzka Krótka charakterystyka Pętla (niepełna) łącznikowa wiążąca system Enduro Srebrna Góra i Strefę MTB Sudety z Glacensis Singletrack. Pomijając funkcję logistyczną oferuje wyjątkowo ciekawy widok na Twierdzę Srebrnogórską i Ostróg. Raczej łagodna. Przeciwnie do wskazówek zegara. Rozjazd - p. Wilcza - rozjazd Odcinek poprowadzony, nieprzyzwoicie równą i gładką, szutrową autostradą. Pokonujemy go w obu kierunkach. Na Przełęczy Wilczej możemy "przesiąść się" na Pętlę Wilczą (Glacensis Singletrack). Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kamienny Krzyż "Marty " w Batorowie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 391 m

Suma podjazdów: 863 m

Suma zjazdów: 839 m Trasę dla rowerzystów z Kłodzka poleca Januszek_44

Będąc w Górach Stołowych myślimy Szczeliniec Wielki , Błędne Skały , Skalne Grzyby , ale Krzyż Marty ? o tym miejscu mało kto pewnie słyszał a jeszcze mniej osób tam było . a miejsce to owiane jest tajemnicą .

A ja ruszam do tego miejsca z Bystrzycy Kłodzkiej . Dzień trochę krótki więc ta opcja wydaje się lepsza . Droga do Polanicy Zdroju jest nudna , asfaltowa , przemierzyłem ją wiele razy . Za Polanicą zaczynają się szutrowe ścieżki po których jedzie się bardzo przyjemnie . W Górach Stołowych jeszcze wielu turystów przemierzających utarte szlaki . W końcu za Batorówkiem docieram do miejsca gdzie pozostawiam szlak rowerowy i błotnistą ścieżką podążam na skraj Małego Torfowiska Batorowskiego . Na skraju tego torfowiska znajduje się wiele głazów . Wśród nich trzeba znaleźć ten właściwy . Po kilkunastu minutach tracę wiarę ,że to jest możliwe . telefon do Feniksa , kilka porad i kawałek dalej odnajduję poszukiwany krzyż .Z wykutego w skale krzyża, pokrytym niemieckimi napisami, wynika, że w 1628 roku zamordowano w tym miejscu piętnastoletnią "cnotliwą pannę Martę Gorgi, ślubną córkę kamieniarza ze wsi Ratno Dolne". Krzyż postawiła szesnaście lat później rodzina ofiary. Z miejscem tym wiążą się także legendy ..ale o tym już w internecie można sobie poczytać . Ja ruszam w drogę powrotną .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kłodzka

🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Srebrnej Góry DOT125 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,29 km

Czas trwania wyprawy: 58 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 294 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Kłodzka Krótka charakterystyka Niedługa ale całkiem wymagająca pętla mtb, poprowadzona drogami leśnymi i polnymi (tych jest zdecydowanie mniej). Mamy tu regularne 10% (do 13%). Dwukrotnie przecinamy historyczną trasę Koleji Sowiogórskiej co stanowi o dużej atrakcyjności pętli. Naprawdę warto o niej pamiętać i ewentualnie dodać ją do planu robiąc coś w okolicy. Zaczynamy na Przełęczy Srebrnogórskiej. Kierunek jazdy przeciwny do ruchów wskazówek zegara.

Przełęcz - Wiadukt

Pierwszy fragment asfaltowy jest dojazdem do wiaduktu wiszącego gdzie zaczynamy już regularne mtb. Po krótkim podjeździe czeka nas szybkie 3 km w dół. Przy opłotka Żdanowa zawracamy i pniemy się po widokowych łąkach docierając pod Wiadukt Żdanowski. Wiadukt - Przełęcz Teraz czeka nas podjazd, wracamy efektowną, mocno wciętą doliną potoku. Później drogami leśnymi trawersującymi zbocza. Trasa wyprowadza nas na łąki nad Srebrną Górę. Stąd roztacza się fantastyczna panorama Kotliny Dzierżoniowskiej, zamknięta na krawędzi horyzontu Masywem Ślęży. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kłodzko - Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 344 m

Suma podjazdów: 841 m

Suma zjazdów: 825 m Trasę rowerową mieszkańcom Kłodzka poleca Januszek_44

Samochód jak zwykle zostawiam pod marketem , miejsca sporo , w tygodniu nie ma problemu . Szybko uciekam z głównej drogi w kierunku Korytowa a potem Piszkowic. Wiedzie tu Kłodzka Droga Św Jakuba . Kilku kilometrowy odcinek tej trasy pokonuje po błotnistej drodze , tu jest tak zawsze , a przynajmniej kiedy się tam pojawiam . Potem pędzę a właściwie drapie się na Górę Wszystkich Świętych , gdzie stoi klimatyczna wieża widokowa . W planach Góra Św Anny , ale próby skrócenia trasy kończą się zjechaniem całkiem z trasy . Spokojnie wracam do Kłodzka po drodze zahaczając z Zamek Kapitanowo . Gorąco dziś było.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Kłodzku

