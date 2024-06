Wycieczki rowerowe do 18 km od Kłodzka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Kłodzka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Kłodzka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Kłodzka warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Kłodzka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Kłodzka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Piekielna pętla w Polacy Zdrój DOT163 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 7,25 km

Czas trwania wyprawy: 48 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 321 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Kłodzka Krótka charakterystyka Rzecz dla prawdziwych twardzieli. Wszystkich co jeżdżą "trochę" mtb, a chcieliby zobaczyć jak wygląda trasa zawodów XC (XCO). Pierwszą żółtą tabliczkę znajdziemy zaraz za platformą widokową "Góralka". I w zasadzie tyle informacji wystarczy. Znaki są umieszczone wszędzie gdzie trzeba. Pętla ma około 7 km i 250 m przewyższeń. W większości biegnie ścieżkami i drogami leśnymi. O jej trudności decydują jednak odcinki z ciężkimi, zakorzenionymi i zakamienionymi, podjazdami oraz krótkie, ale wymagające technicznie, zjazdy (chyba 6-7). Autorzy zadbali o nasze samopoczucie i stosownie (w sposób anatomiczno-medyczny) oznaczyli dodatkowo te fragmenty. Zdjęcia są w kolejności jazdy. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania - Brzeźnica- Budzów - Laskówka - Potworów - Różana Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 594 m

Suma zjazdów: 588 m Rowerzystom z Kłodzka trasę poleca Januszek_44

Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem powiat ząbkowicki . Auto pozostawiam koło kościoła w Laskówce . Teraz trzeba znaleźć znajdujący się w pobliżu krzyż . Z pomocą przychodzi mieszkanka tej wsi i faktycznie koło przystanku autobusowego w bukowym zagajniku odnajduję ukryty krzyż . Teraz już Brzeźnica . Tu dwa krzyże koło kościoła . Jeden przy głównej bramie dobrze widoczny i oznaczony , drugi już ukryty przy drugiej bramie wmurowany w mur kościelny za metalową siatką . Teraz jadę już do małej miejscowości Różana . W szczycie kościoła widoczne dwa krzyże ale podobno nie pokutne i ten właściwy wmurowany w kościelny mur . W drodze powrotnej zajeżdżam do Budzowa . Tu urodzaj krzyży . Cztery wmurowane w kościelne ogrodzenie . No i jeszcze Potworów . Ten zabezpieczony metalowym płotkiem , ale znaleźć go nie łatwo

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Kłodzka 17,7 km i Łaszczowa 15,5 km Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,07 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 780 m

Suma zjazdów: 777 m Rowerzystom z Kłodzka trasę poleca Januszek_44 Dziś wyruszam z przełęczy kłodzkiej . Tutaj znajduje się dość spory leśny parking na którym pomimo dość wczesnej pory stoi już kilka aut i ciągle nowe przybywają . To dobre miejsce na zdobycie Kłodzkiej Góry. Ja wyruszam na kolejnego singla , tutaj zaczyna się pętla Kłodzka . Trasa fajnie przygotowana , miejscami jakieś kałuże po ostatnich opadach , troszkę pięknych widoków z polami rzepaku w tle , Trasa biegnie sporo pod górę i z radością osiągam przełęcz Łaszczową Tu także parking i już kilka samochodów . Stąd można iść na Kłodzką Górą ale większość wybiera Obryw Skalny w Bardzie . Ja przeskakuje na pętle Łaszczową i także podążam w stronę Barda . Trasa jest bardzo widokowa na zjeździe do Barda bardzo pokręcona . Przebiega przy samym Obrywie Skalnym więc dodatkowo można sobie ten przejazd uatrakcyjnić pobytem w tym niesamowitym miejscu . W Bardzie gubię trasę i wjeżdżam na parking w Bardzie , Tutaj stacja ładowania elektrycznych rowerów. Wracam więc jakiś kilometr, odnajduje tabliczkę i za Bardem wjeżdżam w kolejną bramkę. Kończę pętle łaszczową , na przełęczy ponownie wjeżdżam w powrotną trasę na pętle Kłodzką . Na przełęczy Kłodzkiej na parkingu jest już ciasno , Wracam autem przez Kolonię Gaj . Niezapomniane przeżycie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kłodzko - Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 344 m

Suma podjazdów: 841 m

Suma zjazdów: 825 m Trasę rowerową mieszkańcom Kłodzka poleca Januszek_44

Samochód jak zwykle zostawiam pod marketem , miejsca sporo , w tygodniu nie ma problemu . Szybko uciekam z głównej drogi w kierunku Korytowa a potem Piszkowic. Wiedzie tu Kłodzka Droga Św Jakuba . Kilku kilometrowy odcinek tej trasy pokonuje po błotnistej drodze , tu jest tak zawsze , a przynajmniej kiedy się tam pojawiam . Potem pędzę a właściwie drapie się na Górę Wszystkich Świętych , gdzie stoi klimatyczna wieża widokowa . W planach Góra Św Anny , ale próby skrócenia trasy kończą się zjechaniem całkiem z trasy . Spokojnie wracam do Kłodzka po drodze zahaczając z Zamek Kapitanowo . Gorąco dziś było.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Hrabiowska 3.2 i Pętla Wilcza 31.5 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Kłodzka

Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

Nawiguj

