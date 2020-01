Wyłudzili pieniądze od starszej kobiety. Poszukuje ich policja

- Oszustka podająca się za byłą synową w rozmowie telefonicznej oświadczyła starszej kobiecie, że kontaktuje się w sprawie wypadku drogowego, który spowodował jej syn. Powiedziała, że pilnie potrzebuje pieniędzy na załatwienie spraw związanych z wypadkiem. W rozmowie podała też formę odbioru gotówki. Następnie do mieszkanki gminy Nowa Ruda zgłosił się młody mężczyzna podający się za znajomego jej syna. Był on ubrany w ciemną kurtkę i ciemne spodnie. Mężczyzna miał ciemne włosy i wąsik. Kobieta nie zorientowała się, że jest to oszustwo i dała się oszukać. Straciła 10 tys. zł, które przekazała mężczyźnie - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Policjanci zajmujący się sprawą oszustwa proszą o kontakt osoby, które posiadają nagranie z wideorejestratora zainstalowanego w samochodzie, którym przemieszczały się ul. Główną w miejscowości Jugów 15 stycznia br.

w godz. 11.00- 13.00.