Wyrzucał śmieci w pobliżu rzeki. Wśród nich było coś bardzo cennego

Dzielnicowi z kłodzkiej komendy sprawdzając informacje zgłoszone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zlokalizowali nielegalne wysypisko śmieci w pobliżu rzeki Nysa Kłodzka. Kiedy pojechali na miejsce znaleziska, wśród śmieci znajdował się również plecak, w którym znaleźli dwa złote pierścionki.

-Dobra współpraca z mieszkańcami i rozpoznanie terenu służbowego sprawiły, że dzielnicowi szybko zidentyfikowali właściciela śmieci i jak się później okazało, przypadkowo wyrzuconej biżuterii o wartości 1600 zł. Policjanci pojechali do miejsca zamieszkania 70-letniego mężczyzny, który przyznał się do nieodpowiedzialnego zachowania. Dzielnicowi oddali 70-latkowi zabezpieczoną biżuterię, a także zobowiązali go do posprzątania zaśmieconego terenu. Mężczyzna za swój czyn został ukarany mandatem - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Przypominamy, że za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w swoim otoczeniu. Funkcjonariusze zawsze sprawdzają każdy przekazany sygnał. Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.