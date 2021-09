Wyważyli drzwi do mieszkania, pobili właściciela i grozili mu, że wywiozą go do lasu. Wszystko dla 200 złotych i telefonu

W ubiegłą sobotę oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który powiadomił, że został pobity i okradziony. Według relacji zgłaszającego, do jego mieszkania wyważając drzwi, weszli napastnicy, którzy zażądali od niego pieniędzy, a gdy ich nie otrzymali, to zaczęli go bić. Pokrzywdzony poinformował, że napastnicy grozili mu wywiezieniem do lasu. Pokrzywdzony podał, że sprawcy bili go, żądając pieniędzy. Ponadto, używając siły, ukradli mu telefon i 200 złotych.

- Policjanci natychmiast zajęli się sprawą. W wyniku podjętych czynności zatrzymali 29-letnią kobietę i dwóch mężczyzn w wieku 31 i 45 lat. W chwili zatrzymania podejrzewani byli w stanie nietrzeźwości, swoje zachowanie tłumaczyli tym, że przyszli do 36-latka po wcześniej pożyczony rower. Trafili oni do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, które wróciło już do pokrzywdzonego - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP Kłodzko.