Za nami Festiwal Jazzowy w Dusznikach-Zdroju. Zobacz, jak wyglądał!

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Sigmund „Ziggy” Lindner – muzyk polskiego pochodzenia, który większość swego życia spędził w Australii. Jest muzykiem instrumentalistą, dyrygentem i kompozytorem. Nie obca mu także działalność edukacyjna. Jego dorobkiem twórczym obdzielić można byłoby wiele życiorysów artystycznych. Występował w roli dyrygenta w spektaklach teatralnych i musicalach np. w Victorian State Opera. Adelaide Festival Centre, J.C.Williamsons International, Kevin Jacobsen International, Australian Elizabethan Theatre Trust, w musicalach – La Cage Aux Folles, Anything Goes, West Side Storey, Barnum, The Sound of Music, Song and Dance, Man of La Mancha, Pirates of Penzance, Oliver i innych. Występował jako instrumentalista z takimi gwiazdami jak Herbert Von Karajan, Frank Sinatra, Liza Minelli, Shirley Bassey, Sammy Davis jnr. Whitney Houston czy Milles Davi.