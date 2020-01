Zaatakowali mężczyznę z użyciem noża. Grozi im 15 lat więzienia

-Napastnicy pod osłoną nocy zaatakowali 22-latka i doprowadzając go do stanu bezbronności przez uderzanie, kopanie i grożenie pozbawieniem życia przy użyciu noża, ukradli mu pieniądze, laptop, zegarek o łącznej wartości ponad 3 tys. złotych. Sąd na podstawie zebranych dowodów i materiałów w sprawie zdecydował o tymczasowym areszcie wobec 19-latków na 3 miesiące. Zatrzymanym może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Do zdarzenia doszło na terenie Kłodzka w ubiegłym tygodniu. Pokrzywdzony, 22-letni mieszkaniec powiatu, zgłosił, że w nocy został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Napastnicy, doprowadzając go do stanu bezbronności przez uderzanie, kopanie i grożenie mu pozbawieniem życia przy użyciu noża, ukradli pieniądze, laptop, zegarek o łącznej wartości ponad 3 tys. złotych.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, natychmiast rozpoczęli działania pod kątem ustalenia i zatrzymania osób, odpowiedzialnych za dokonanie brutalnego czynu. Już po kilku dniach ustalony, a następnie zatrzymany został podejrzewany 19-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego.