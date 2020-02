Zadał byłej dziewczynie 118 ciosów nożem. Znamy ostateczny wyrok

Przecież kiedyś ją kochał...

Zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Ząbkowic Śląskich. Nie bez znaczenia był fakt, że młodzi przez pewien czas byli nawet parą. Jak do niej doszło?

-Oskarżony w godzinach przedpołudniowych przyszedł do swojej koleżanki, z którą wcześniej stanowili parę. W trakcie rozmowy Kamil M. wziął z kuchni nóż i zaatakował pokrzywdzoną, zadając jej ciosy nożem po całym ciele. Pokrzywdzonej udało się wybiec z mieszkania na klatkę schodową, gdzie sprawca ją dogonił, zadał jej kilka uderzeń rękami, po czym ponownie zaczął zadawać ciosy drugim nożem, gdyż w pierwszym doszło do złamania ostrza - informuje Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy świdnickiej prokuratury. Po całym wydarzeniu chłopaka „ruszyło sumienie”, ponieważ zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich i opowiedział o tym, co zrobił.