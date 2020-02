Zakładzie Karnym w Kłodzku podpisał umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej

W dniu 29 stycznia 2020 roku dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka podpisał z reprezentującym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku dyrektorem Jadwigą Radziejewską umowę o zatrudnienie skazanych. Na mocy tego porozumienia osadzeni zatrudnieni zostaną przy pracach na cele społeczne, pracach remontowo-budowlanych, remontowych, pomocniczych, gospodarczych. Czynności wykonywać będą na terenie i w obiektach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Warto przypomnieć, że zatrudnianie skazanych to jedno z najważniejszych oddziaływań penitencjarnych, sprzyjające zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, mające na celu wzbudzanie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu w nich społecznie pożądanych postaw. Ten skutecznie stosowany środek wychowawczy znacząco przyczynia się do niepowrotności do przestępstwa.

Spotkanie to zaowocowało również podpisaniem umowy o usługi, które dadzą możliwość: