Zamaskowane kotki psotki w Krosnowicach [ZDJĘCIA]

Na początek, pani bibliotekarka Małgosia P. przeczytała przedszkolakom bajeczkę „Kotki psotki” autorstwa Elżbiety Jones:

Wiliam i Amanda



- Dwa wesołe kotki,

Gdy są w domu same,

Bardzo lubią psotki.

Amanda w kąciku

Z kłębka nić wyciąga.

Na stole znudzony

- Wiliam się przeciąga.

Nagle z niego skoczył

I chwycił kłębuszek,

Strącając niechcący

Z kwiatami dzbanuszek.

Wdrapał się szybciutko

Na szafki półeczkę

Zrzucając na dywan

Z bajkami książeczkę.

Już Amanda jego

Ogonek złapała!

Przez moment, w powietrzu

Na nim się huśtała.

Wypadł kłębek z pyszczka

Za wielką donicę.

Amanda szczęśliwa:

- „Z fikusa go chwycę!”

W czarną, mokrą ziemię

Pod drzewko skoczyła,

A po krótkiej chwili

Z Wiliamem w niej była.

Dwa walczące kotki

Tak się przewracały.

Że na czysty dywan

Ziemi nasypały.

Ganiały za kłębkiem

Po mieszkaniu całym,

A żaden z nich nie był

Już koteczkiem białym.

W pewnej chwili w lustrze

Straszydła ujrzały!

Zaśmiały się z siebie.

Głośno zamiałczały.

Natalka z mamusią

Do domu wróciły,

Pod stołem psotniki

Zawzięcie się myły.

Dziewczynka dostrzegła

Brudne ślady wszędzie.

-“Oj, przykra rozmowa

Dzisiaj z wami będzie!”

Do nóżek Natalki

Kotki się łasiły.

-„Mamo!”- rzekła głośno.

-„One przeprosiły!”