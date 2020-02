Zarys epoki w dziejach pewnej wsi. Promocja książki o Żelaźnie

Książka jest hołdem pamięci dla Piotra, który rozpoczął pisanie pracy dokumentującej dzieje miejscowości, w której zamieszkiwał. Bóg zaś sprawił, że dokończenie pracy przypadło mamie. Piotr żył niespełna 22 lata, co nie przeszkodziło mu zrobić wiele dobrego na tym świecie. Zdążył odbyć trzy lata studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie zdążył jednak dokończyć swojej pracy licencjackiej, czego dokonała mama Magdalena. Więcej o Piotrze można przeczytać w książce.

Podczas promocji książki obecna była współautorka, która przez kilka godzin rozmawiała z czytelnikami i mieszkańcami Żelazna. Odpowiadała na pytania. Była to też okazja do nabycia książki z autografem. W tym dniu do biblioteki zajrzało ponad 50 osób w różnym wieku, w tym pani Mariola Kozak – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodzko (inicjatorka spotkania).

W pierwszym rozdziale książki przeczytamy o dziejach Żelazna od początku osadnictwa do 1946 r., ze szczególnym uwzględnieniem Żelazna po pierwszej wojnie światowej, w latach drugiej wojny światowej oraz jego pierwszych mieszkańcach Polakach.