Zatrzymano czterech pijanych kierowców

17 lutego w Budzowie doszło do kolizji. Gdy policjanci podjechali na miejsce zastali 66-letniego mężczyznę, który nie zachował należytej ostrożności i wjechał swoim samochodem do rowu. Policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. 66-latek w chwili kolizji miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

20 lutego policjanci pełniący służbę na drodze krajowej numer 8 chcieli zatrzymać do kontroli jadącego Seatem Ibizą. Funkcjonariusze dali mężczyźnie wyraźne sygnały do zatrzymania, jednak kierowca nie zareagował na ich polecenia i podjął próbę ucieczki. Mundurowi po chwili zatrzymali nieodpowiedzialnego kierującego. Okazało się, że kierujący 33-latek był po użyciu alkoholu. Urządzenie do badania wskazało 0,46 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za wykroczenie – kierowanie po użyciu alkoholu, ale też za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę, przekazując pojazd pod opiekę osoby przez niego wskazanej.