Zawody ParaSki4Europe otwarte!

- Na tych zawodach zobaczymy wschodzące gwiazdy, przyszłych paraolimpijczyków, a przede wszystkim przekonamy się, co możemy zrobić, jeśli weźmiemy los we własne ręce i będziemy żyli pełnią życia – takimi słowami powitał uczestników European Winter Para Sport Event, Poland 2020 Ratko Kovačic, Prezydent Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Ceremonia Otwarcia ParaSki4Europe przebiegła w świetnej atmosferze, mimo silnych porywów wiatru i padającego deszczu. Przy scenie u stóp Czarnej Góry zgromadzili się przedstawiciele 15 europejskich krajów, które przybyły by wziąć udział w treningach, zawodach i spotkaniach edukacyjnych. Wszystkich przywitał Prezydent Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego Ratko Kovačic. - Po raz pierwszy w historii u stóp pięknej Czarnej Góry spotkali się młodzi adepci zimowych sportów narciarskich z całej Europy. Na tych zawodach zobaczymy wschodzące gwiazdy, przyszłych paraolimpijczyków, a przede wszystkim zobaczymy, co możemy zrobić, jeśli weźmiemy los we własne ręce i będziemy żyli pełnią życia. Paraolimpijski świat wie, że marzenia się spełniają, trzeba tylko dużo pracy i determinacji, by je osiągnąć. Ciężkiej pracy wymagało także zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Dziękuję Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu za to, że zdecydowało się być gospodarzem wydarzenia, wydarzenia, które udowadnia, że każde dziecko, każdy człowiek ma prawo uprawiać sport - mówił.

Do ośrodków narciarskich Czarna Góra Resort i Tauron Duszniki Arena przyjechało ponad 300 uczestników, w tym blisko 150 niepełnosprawnych sportowców z 15 krajów Europy (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Macedonia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja i Szwecja). Ponad 90 uczestników, to polscy zawodnicy. Ogromnego zadowolenia z organizacji ParaSki4Europe nie krył Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga, dla którego promocja zimowych sportów paraolimpijskich od lat była szczególnie ważna. Łukasz Szeliga jest bowiem paraalpejczykiem, uczestnikiem igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City, Turynie i Vancouver, zawodnikiem, który kocha „białe szaleństwo” i który marzy o tym, by sporty zimowe stawały się coraz bardziej popularne wśród osób z niepełnosprawnościami. ParaSki4Europe to wydarzenie, które doskonale wpisuje się w jego działania promocji zimowych dyscyplin i zachęcania do sportowej aktywności wszystkich ludzi bez względu na ograniczenia. -Bardzo się cieszę, że to właśnie w naszym kraju organizowane są te zawody. To ogromne wydarzenie dla polskiego ruchu paraolimpijskiego. Mam nadzieję, że to spotkanie wzmocni międzynarodową współpracę w promowaniu zimowych sportów i będzie coraz więcej zawodników uprawiających właśnie te dyscypliny. Wierzę, że wielu spośród uczestników rozpocznie tutaj swoje marzenia o paraolimpijskich medalach- mówił Łukasz Szeliga.

European Winter Para Sport Event, Poland 2020 zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który do uczestników skierował list. Przekazał w nim wyrazy uznania dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego za zaangażowanie włożone w organizację imprezy i wyraził nadzieję, iż przyczyni się ona do pogłębienia współpracy pomiędzy paraolimpijskimi organizacjami europejskimi. Słowa podziwu przekazał także wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które uprawiają sport. Sport bardzo blisko łączy ludzi – bo sportowa walka to dla zawodnika także w wielkiej mierze walka z samym sobą, z własnymi ograniczeniami, ze wszystkim, co mogłoby być przeszkodą na drodze do zwycięstwa. Ten wysiłek osiągania doskonałości i przezwyciężania najtrudniejszych nawet wyzwań jednoczy sportowców; tworzy mocne więzi szacunku i przyjaźni. Również my, kibice, ogromnie doceniamy to, jak wiele okazują Państwo serca, pasji i zaangażowania.W sposób szczególny zasługuje na podziw wysiłek paraolimpijczyków i wszystkich zawodników uprawiających parasport. Trudno nie być pod wrażeniem nie tylko Państwa wyników i sukcesów, ale wręcz całej życiowej postawy. Dają Państwo piękne świadectwo swojej siły charakteru, hartu ducha i ciała, tego, że – jak powiadają paraolimpijscy mistrzowie – „niemożliwe nie istnieje”. To wspaniała lekcja i wielka inspiracja dla nas wszystkich.

Gratulacyjne listy do uczestników Ceremonii Otwarcia i zawodów ParaSki4Europe przesłali także Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ceremonii nie zabrakło także gospodarzy regionu. Dariusz Chromiec Burmistrz Stronia Śląskiego i Piotr Lewandowski Burmistrz miasta Duszniki-Zdrój wspólnie powitali uczestników wydarzenia wypowiedzieli znamienne słowa: „ParaSki4Europe” uważamy za otwarte. Podczas Ceremonii otwarcia wystąpił także lokalny zespół ludowy „Siekiereczki”. ParaSki4Europe potrwają do 1 marca. European Winter Para Sport Event, Poland 2020 jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ Sport: niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe.

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków?