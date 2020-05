Zdobądź dwie twierdze w weekend [ZDJĘCIA]

Zdobądź dwie twierdze w weekend. Takim hasłem reklamują się obiekty z Kłodzka i Srebrnej Góry, które są obowiązkowym miejscem na mapie turystycznej szeroko rozumianego regionu Ziemi Kłodzkiej.

Zdecydowanie starszą warownią jest ta w Kłodzku, o której pisał już kronikarz Kosmas. Pierwsze wzmianki o budowli drewniano-kamienno-ziemnej tworzącej gród na Górze Zamkowej, pochodzą już z 981 roku. Następnie przez lata była rozbudowywana, aż do końcówki XIX wieku, kiedy to na mocy decyzji rządu utraciła swój status twierdzy obronnej i została rozbrojona. Dalej służyła wojsku jako więzienie i magazyn. Właśnie z początków XIX wieku pochodzi ciekawa historia związana z Twierdzą Kłodzko. W trakcie pruskiej kampanii Napoleona, wojska Hieronima Bonaparte dowodził oblężeniem Kłodzka. Po krwawych walkach udało mu się poddać twierdzę, jednak Francuzom nie było dane długo cieszyć się ze zwycięstwa i przejąć dowodzenia na warowni. Kilkanaście dni później podpisano pokój w Tylży, który oficjalnie zakończył wojnę. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku na stokach bojowych twierdzy odbywa się inscenizacja tej bitwy.

Budowlę mogą kojarzyć także miłośnicy serialu „Czterej pancerni i pies” W 21 odcinku, rosyjski kapitan Pawłow rozbraja znajdujący się tam ładunek wybuchowy, a następnie ściągając się z bohaterami na szczyt punktu widokowego, ginie od strzału oddanego przez nastoletniego Niemca. Zresztą ten sam punkt widokowy jest idealnym miejscem do obserwacji Kłodzka, z którego widać także Masyw Śnieżnika. Ze względu na epidemię koronawirusa nie można zwiedzać, chociażby chodników minerskich, jednak i tak jest co robić. Turyści zwiedzać mogą górną część obiektu, co ważne, bez przewodnika. Zamiast tego przy wejściu turysta otrzymuje „przewodnik kieszonkowy”. Trzeba pamiętać, że możliwe jest wejście w maksymalnie 6-osobowych grupach (osoby wspólnie zamieszkujące lub przebywające ze sobą na co dzień), odległość pomiędzy kolejnymi grupami powinna wynosić minimum 15 metrów.

Obowiązkowo także trzeba pamiętać o maseczkach, a także o tym, żeby nie dotykać eksponatów. Bilety kupić można na stronie www.twierdza.klodzko.pl. Obiekt czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00) i od piątku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00). Zwiedzających zachęcamy do korzystania z parkingu przy ulicy Czeskiej, który znajduje się kilkanaście metrów od wejścia do zabytku.

Drugą niezwykle ważną dla obrony Prus twierdzą była ta znajdująca się w Srebrnej Górze w powiecie ząbkowickim. Osłaniała kłodzką budowlę i podobnie jak ona, miała ważny udział w kampanii Napoleona w 1807 roku. Zresztą był to jej jedyny sprawdzian, jako warowni obronnej. Imponuje największym donżonem w Europie, który jest także świetnym punktem widokowym na Góry Bardzkie. Zresztą sama twierdza określana jest mianem największej górskiej twierdzy w Europie.

Ona także ma ciekawą historię. W trakcie II wojny światowej więziono tam polskich oficerów.

-Wybrano niedostępne forty, z grubymi murami, których nie można przebić - opowiada Jakub Kasiński z Fortu Spitzberg, w którym znajduje się ekspozycja poświęcona historii oflagu. - Oflag miał być obozem karnym, do którego mieli trafiać jeńcy złapani podczas ucieczki oraz najbardziej patriotyczny „element”. Trzymano tam m.in. Tadeusz Piskora – byłego szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W maju 1940 roku 10 oficerom udało się dokonać niemożliwego i zbiec z warowni. Ich historia przypominana jest każdemu, kto zdecyduje się zwiedzić budowlę. W przeciwieństwie do kłodzkiej twierdzy, tę srebrnogórską można zwiedzać z przewodnikiem w grupach do 15 osób. Do września czynna jest w godzinach 10-18. Oczywiście w trakcie zwiedzania należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Co roku organizowany jest tam także Festiwal Piwa i Sera.

W obiekcie można skorzystać także ze strzelnicy historycznej czy zobaczyć wystawę poświęconą kopalni srebra.

O co chodzi w Hot16Challenge2?