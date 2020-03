Zetkama Doral Nysa Kłodzko pokonała Weegree AZS Politechnikę Opolską

Na 40 sekund przed ostatnią syreną, Tomasz Madziar trafił za trzy punkty, a przewaga Zetkamy wzrosła do sześciu punktów (84:78). Wydawać się mogło, że nic nie wyrwie Nysie zwycięstwa w tym spotkaniu. Goście doprowadzili jednak do stanu 86:83 dla Kłodzka, a przy rzucie trzypunktowym faulowany był lider gości Adam Kaczmarzyk, który wykorzystał wszystkie rzuty wolne. Przed dogrywką miejscowych mógł uratować Karol Kutta, jednak spudłował równo z ostatnią syreną.

Drugą część meczu lepiej rozpoczęli zawodnicy Weegree, którzy szybko doprowadzili do remisu. W ich szeregach dominowali Adam Kaczmarzyk i Tomasz Ochońko, którzy w całym meczu rzucili w sumie 54 punktu dla swojego zespołu. Wyrównana walka toczyła się praktycznie do końca czwartej kwarty.

W dodatkowej części meczu presję lepiej wytrzymali gracze Jerzego Chudeusza, którzy przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W tej części aż 10 punktów (z 14 zespołu) zdobyli doświadczeni Marcin Kowalski i Rafał Wojciechowski. W końcówce spotkania ten pierwszy musiał opuścić parkiet ze względu na kontuzję barku.

Sobotnie spotkanie było popisem rezerwowego Rafała Wojciechowskiego, który imponował skutecznością. W sumie rzucił 26 punktów, trafiając 11/15 rzutów. Dołożył do tego pięć zbiórek i cztery asysty. W drugiej części gry tak skuteczny nie był już Jan Malesa, jednak zakończył spotkanie z wynikiem 22 punktów i 7 zbiórek.

-Zarówno my, jak i oni włożyliśmy całe serducho w to spotkanie. My i oni byliśmy przed meczem pod ścianą i teraz Politechnika jest w nieco gorszej sytuacji. Nie ma co popadać w huraoptymizm, trzeba jeszcze przynajmniej jeden mecz wygrać - mówił po meczu Rafał Wojciechowski.