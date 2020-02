Znaleziono psa z niemal odrąbaną głową. Poszukują sprawcy

Rana sugeruje, że zwierzak zginął najprawdopodobniej od uderzenia siekierą. Wezwana na miejsce policja potwierdziła przypuszczenia.

- Pies to suka, według pań, które ją znalazły w ciąży. Poszukujemy właściciela lub świadków całego zajścia. Zapewniamy anonimowość, można do nas zadzwonić lub napisać. Musimy znaleźć zwyrodnialca, który dopuścił się tego czynu. Może ktoś z Was skojarzy psa z psem sąsiada lub znajomego. Nie możemy pozwolić, żeby ta kreatura chodziła spokojnie po ulicach. Każda informacja ma znaczenie - piszą przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śląskich.

Informacji można udzielać m.in. pod numerem telefonu TOZ-u: 667 380 720