Znani ludzie z powiatu kłodzkiego. Robią wielką karierę!

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedyna taka w Sudetach! (ZDJĘCIA)

Pragniemy przybliżyć Wam atrakcje naszego regionu. Dziś przedstawiamy Jaskinię Niedźwiedzią. Jest to to najdłuższa jaskinia całych Sudetów. Położona jest w Masywie Śnieżnika, we wsi Kletno. Odkryto ją w 1966 roku. Później w trakcie badań znaleziono szczątki lwa jaskiniowego czy ...