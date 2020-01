Zniszczył samochód bo myślał, że należy do kolegi

fot. Policja

Kłodzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który uszkodził zaparkowany w centrum miasta samochód. Podejrzany stwierdził, że zrobił to, ponieważ był zły na swojego znajomego. Okazało się jednak, że pojazd należał do kogoś zupełnie innego. Teraz za swój czyn 24-latek odpowie przed sądem. Może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.