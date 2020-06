Znów można starać się o przyjęcie do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej od 15 czerwca 2020 roku mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym lub mailowo ustaleniu terminu z pracownikiem kadr. Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

- W związku z utrzymującym się stanem epidemii procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydat do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną, odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu tygodnia - informuje mjr SGJoanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.