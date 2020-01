Już niebawem Mistrzostwa Europy Leśników w Biathlonie

Biathlonowe Mistrzostwa Europy będą wydarzeniem otwartym dla lokalnej społeczności i turystów, których organizatorzy zapraszają do kibicowania polskiej reprezentacji oraz pozostałym drużynom narodowym. We wtorek 21 stycznia na dusznickim rynku, podczas uroczystego otwarcia zawodów widzowie zobaczą widowiskową paradę narodów z flagami drużyn narodowych, będą mogli uczestniczyć w otwartym koncercie zespołu George Dyer Band oraz skosztować przysmaków pochodzących z lasu serwowanych przez leśników na stoisku „Dobre z Lasu”.

W środę od rana na obiekcie Duszniki Arena będą odbywały się treningi strzeleckie a następnie zawody, otwarte dla widzów i kibiców. A w czwartek, leśne atrakcje i ciekawostki zaprezentują edukatorzy z Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Sudety Zachodnie” oraz „Lasy Doliny Baryczy”. Stoiska edukacyjne będą dostępne w Parku Zdrojowym przed Teatrem im. Fryderyka Chopina od godziny 16,00, gdzie również będzie można skosztować produktów „Dobre z lasu”.

W sercu Europy

Hasłem „Tu bije leśne serce Europy” polscy leśnicy zachęcają swoich kolegów z zagranicy oraz kibiców do odwiedzenia leśnych ostępów Dolnego Śląska. Lasy zajmują tu 560 tys. ha i pełnią głównie funkcję ochronną. Na terenie RDLP we Wrocławiu aż 74 % powierzchni lasów zostało zaliczonych do kategorii lasów ochronnych, głównie wodochronnych i glebochronnych. Dodatkowo dolnośląskie lasy obfitują w wiele miejsc cennych przyrodniczo i ustawowo chronionych. Coraz szybszy rozwój cywilizacyjny pociąga za sobą zwiększające się zapotrzebowanie społeczeństwa na świadczone przez lasy funkcje – oprócz ochronnych, także rekreacyjne i turystyczne. Leśnicy z regionu udostępniają mieszkańcom i turystom m.in. trasy biegowe, narciarskie, rowerowe i inne. Na terenie RDLP we Wrocławiu mamy ich ponad 8 tys.km.