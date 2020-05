Koronawirus im nie straszny! Wyjątkowy Dzień z Andersenem online

W piątek 24 kwietnia, na koncie Biblioteki na Facebooku, od godziny 10.00 do 16.00, co godzinę pojawiały się różne aktywności skierowane do dzieci i ich opiekunów prawnych. Każda aktywność była nagradzana.

W trzecim zadaniu zaproszono do wysłuchania bajki „Kot w butach”, a następnie o wymienienie minimum pięciu bohaterów z tej bajki.

Około godziny 13.00 pojawiła się wierszowanka „Księżyc w żabim stawie”, którego autorem jest Erni Simmich:

Kiedy nad stawem dwie żaby usiadły,

w wodzie pojawił się księżyc wybladły.

Spojrzały gniewnie i zarechotały:

„Ty, w naszym stawie? Zmykaj, pókiś cały!”

Wiele żab w stawie zebrało się rankiem,

żabi sąd miał się odbyć po śniadanku,

lecz się nie odbył, bowiem dzionek cały

sąd i świadkowie – żaby... przekumkały.

Przeszło dni parę i oto znów w wodzie

zjawił się księżyc, wycieńczony srodze.

Rechocą żabki, są zadowolone,

że brzydki księżyc prawie zwyciężony.

Szybko rozniosła się ta wieść nad stawem,

jakie to dzielne pływają w nim żaby.

Wszyscy je sławią, nawet żuki, ważki

i pieść pochwalną śpiewają im ptaszki.

Lecz nim minęły dwa tygodnie prawie,

znów księżyc – tłuścioch pojawił się w stawie.

„Gwałtu – wrzasnęły żabki – co się dzieje?”

Drapią go, gryzą; on tylko się śmieje...