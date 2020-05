Przełomowa inwestycja Wodociągów Kłodzkich

- Za nami duża i bardzo ważna inwestycja Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. – mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko. –Modernizacja oczyszczalni to przede wszystkim skuteczniejsze dbanie o środowisko, ale i lepsza wydajność. Do tego dochodzi podłączenie do sieci kolejnych, położonych na obrzeżach miasta, domostw. To naprawdę poważna inwestycja w rozwój Kłodzka. A jak dodamy do tego jeszcze wywiercenie nowej, bardzo wydajnej, studni, to mamy cały zestaw działań mających na celu zabezpieczenie zapotrzebowania miasta w wodę. Przy czym cały czas duży nacisk kładzie się na ekologię. Nie zamierzamy oczywiście na tym poprzestawać. Przed nami kolejne wyzwania. W najbliższych latach skupimy się na retencji wody, już teraz doskwiera nam susza, a zjawisko to – wiele na to wskazuje – będzie się pogłębiało. Musimy zatem zmienić nasze, jako społeczeństwa, podejście do zasobów wody.