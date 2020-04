Maleje liczba podejrzanych o zakażenie wirusem. RAPORT 8 KWIETNIA

Czesi przekazali Kudowie-Zdrój 5 tysięcy maseczek chirurgicznych. Część trafi także do szpitala w Kłodzku

Już po raz trzeci burmistrz Náchoda Jan Birke wsparł Kudowę-Zdrój. Tym razem w trakcie spotkania na granicy w Kudowie-Słonem przekazał burmistrz Anecie Potocznej pięć tysięcy maseczek chirugicznych. Teraz trafią one do seniorów, a także do szpitala w Kłodzku.