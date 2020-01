Puchar IBU w Dusznikach-Zdroju odwołany!

Sensacja w Kłodzku. Zetkama Doral Nysa Kłodzko ogrywa faworyta do awansu!

Koszykarze Zetkamy Doralu Nysy Kłodzko pokonali w sobotę Czarnych Słupsk 89:78. To wielki sukces podopiecznych Jerzego Chudeusza, ponieważ rywal to wicelider 1. ligi, a także jeden z głównych faworytów do awansu.