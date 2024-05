Zamek Sarny. Kaplica św. Jana Nepomucena, kawiarnia, hotel, pałac - na zdjęciach Dariusza Gdesza. Zobaczcie

Podobno Windsorowie czuli się już właścicielami zapuszczonego przez lata kompleksu zamkowo-pałacowego w Sarnach. Podczas wizyty w Polsce w 2010 roku książę Karol miał dostać od ministerstwa kultury obietnicę przekazania zamku za darmo Fundacji Save Britain's Heritage. Tyle, że - jak to w Polsce - obiecywał minister kultury, a właścicielem nieruchomości był minister rolnictwa, który wystawił pałac na sprzedaż i ten trafił w ręce obecnych właścicieli, którzy cierpliwie przywracają mu dawną świetność.

- To było szaleństwo absolutne. Pojechałem tam 15 listopada 2013 roku. Po 6 godzinach drogi z Warszawy zastałem obraz nędzy i rozpaczy, wraz z 30 porzuconymi przez byłe PGR lokatorami. Pierwsza myśl – tego nie uratuje nikt spoza setki najbogatszych Polaków, a łącznie z dwoma wspólnikami tego kryterium nie spełnialiśmy. Dopiero panorama całego majątku uświadomiła mi, że to nie tylko morze ruin, ale miejsce niezwykłe - mówił w rozmowie z klodzko,naszemiasto.pl Martin M. Sobczyk z Fundacji Odbudowy Dworu Sarny. Po niespełna dekadzie zespół pałacowy jest zabezpieczony i wypielęgnowany, funkcjonuje w nim stylowa kawiarnia i hotel. Obejrzyj poniższe wideo o Zamku Sarny.

Zamek Sarny. Jak do niego dojechać? Ceny biletów. Godziny otwarcia

Najprościej - pokonując 20 kilometrów, które Ścinawkę Górną (tu umiejscowiony jest zamek Sarny) dzielą od Kłodzka. Do stolicy Kotliny Kłodzkiej dotrzemy z kolei drogą krajową nr 8 od strony Wrocławia, która niestety nie słynie z przepustowości i w sezonie oraz w weekendy trzeba się liczyć z co najmniej dwugodzinną podróżą od wrocławskich rogatek. Zamek Sarny leży na obszarze gminy Radków w powiecie kłodzkim. To świetne miejsce wypadowe zarówno w kierunku Gór Stołowych, jak i Gór Sowich. Szczegóły na mapie poniżej.

Poruszanie się po terenie zamku, folwarku i pięknym parku nad rzeką Wodzicą jest darmowe. Starania fundacji zmierzające do rewitalizacji zamku wesprzeć można jednak wizytą w kawiarni lub dobrowolnymi datkami na rzecz restauracji kolejnych elementów założenia pałacowego w Ścinawce Górnej. Zwiedzającym udostępniane są surowe wnętrza i lochy pałacu, przyzamkowy park, kaplica św. Jana Nepomucena, kawiarnia w domu bramnym, a dla gości hotelowych stylowe wnętrza Domu Kompozytorów i Domu Szwajcara.